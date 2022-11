Dove vedere Juventus-PSG in tv

La prima sconfitta (1-2) della Juventus contro il PSG nelle competizioni europee è arrivata nel primo turno di questa Champions League , dopo che i bianconeri avevano vinto sei di tutti gli otto match precedenti (due pareggi) contro i parigini. Il PSG non ha vinto alcuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus: l’ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997 , quando i parigini persero 3-1 sotto la gestione di Ricardo Gomes. Dopo avere superato la fase a gironi nelle ultime otto edizioni consecutive di Champions League, la Juventus non si è qualificata alla fase a eliminazione diretta nella competizione per la prima volta dal 2013-14. La Juve potrebbe diventare la seconda squadra italiana a perdere cinque partite in una singola fase a gironi di Champions League, dopo la Roma nel 2004-05 (6 gare, un pareggio, 5 sconfitte).

Dove vedere Juventus-Paris in tv

