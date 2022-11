La soddisfazione dell'allenatore rossonero dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions: "Siamo i campioni d'Italia e dobbiamo pensare di poter arrivare il più lontano possibile, affronteremo il prossimo turno con ambizione e senza paura. Chiunque ci affronterà, troverà una squadra vogliosa e convinta. Ora puntiamo a ripartire in campionato per rimanere in scia al Napoli"

Vittoria, secondo posto e missione compiuta: a nove anni di distanza dall'ultima volta, il Milan torna gli ottavi di finale di Champions League. Contro il Salusburgo bastava un punto, ma i rossoneri non hanno corso rischi e hanno chiuso i conti con un netto 4-0. Non può che essere soddisfatto Stefano Pioli, che adesso si gode il momento e guarda con fiducia al sorteggio di lunedì 7 novembre: "Chiunque incontreremo - ha detto l'allenatore rossonero nel postpartita a Sky Sport - sarà un avversario stimolante e difficile, ma noi siamo i campioni d'Italia e dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile. Vogliamo giocarcela anche nel prossimo turno. Volevamo dimostrare di essere cresciuti in Champions rispetto alla scorsa stagione e superare questo girone è molto importante. Al di là di chi sarà il nostro avversario, dobbiamo essere ambiziosi e non avere paura di puntare in alto".