Arriva all'89' del match tra Rangers Glasgow e Ajax il primo gol in Champions League di Francisco Conceição, figlio di Sergio. Per il classe 2002 in forza ai lancieri (terzi nel girone) la rete del 3-1 che chiude definitivamente la partita con bel mancino dopo una sterzata di tacco. Intanto, papà Sergio, che in carriera ha segnato cinque gol nelle coppe europee e che ha già allenato il figlio al Porto, batteva il Brugge e si qualificava agli ottavi di finale

