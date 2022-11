Il regolamento

Come da prassi, agli ottavi di finale le prime di ogni girone affronteranno le seconde. Non sarà possibile giocare contro squadre dello stesso Paese, così come non si potrà affrontare una squadra presente nel girone eliminatorio. Definitivamente eliminata, già dalla scorsa stagione, la regola dei gol in trasferta. Le squadre che hanno vinto il proprio girone giocheranno il ritorno in casa. Ricordiamo inoltre che i cartellini gialli – ed eventuali diffide – accumulati durante la fase a gironi non vengono azzerati. Per i quarti di finale saranno previsti nuovi sorteggi.