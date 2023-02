La serata già molto negativa contro il Montpellier alla fine potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto peggio per Kylian Mbappé e il suo Psg. Oltre ai due rigori sbagliati e a un clamoroso errore sotto porta decisamente non da lui, per il fuoriclasse francese è arrivato anche un infortunio muscolare che ora lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno 3 settimane, come comunicato dal bollettino medico del club francese. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, recita il responso: tradotto, tra le altre cose, significa niente andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, primo snodo cruciale della seconda fase della stagione dei parigini. Se le tre settimane di prognosi saranno poi effettivamente rispettate, infatti, Mbappé non riuscirà certamente a recuperare per il 14 febbraio, data della sfida del Parco dei Principi, mentre dovrebbe essere a disposizione per il ritorno dell'Allianz, l'8 marzo. Oltre all'andata contro i bavaresi, Mbappè dovrebbe saltare anche le partite di Ligue 1 contro Tolosa, Monaco e Lille, oltre agli ottavi della finale di Coppa di Francia contro il Marsiglia.