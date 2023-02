Hugo Lloris salterà il doppio confronto di Champions League con il Milan, in programma all'andata martedì 14 febbraio alle 21. Nonostante la vittoria sul Manchester City, Antonio Conte non può sorridere perché perderà il proprio portiere, e capitano, per un periodo compreso tra sei e otto settimane. Infortunatosi nella gara contro il City, gli esami effettuati dal portiere francese hanno evidenziato un problema ai legamenti del ginocchio, ma per fortuna del club inglese Lloris non dovrà essere operato. Visti i tempi di recupero, il portiere dovrebbe saltare sia la gara d'andata che quella di ritorno che si giocherà a Londra l'8 marzo