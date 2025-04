Dove vedere Aston Villa-Psg

Oggi alle ore 21 l'Aston Villa affronta il Psg nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi, al commento Riccardo Montolivo; a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Alle 21 spazio anche a Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Uno . Inoltre- dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

I numeri di Aston Villa e Psg

L’Aston Villa ha perso tre delle quattro sfide con avversarie francesi in competizioni europee con Unai Emery in panchina, tre sconfitte di fila per la formazione inglese (1-2 vs Lille, 0-1 vs Monaco e 1-3 vs PSG); più in generale, l’unico successo dei “Villans” nel periodo in questi tornei è arrivato in casa al Villa Park, successo per 2-1 contro il Lille nell’aprile 2024 in Conference League. In sette occasioni in cui ha vinto il match di andata della fase ad eliminazione diretta di Champions League con almeno due gol di scarto, il Psg è stato eliminato tre volte; nel caso in cui non riuscissero a qualificarsi (dopo il successo per 3-1), i francesi diventerebbero la formazione con più eliminazioni tra Coppa dei Campioni/Champions League dopo avere vinto la gara di andata con almeno due reti di margine nella storia della competizione (quattro). Per la terza volta l’Aston Villa ha perso con almeno due gol di scarto la gara di andata di un match ad eliminazione diretta in una grande competizione europea (1-3 vs Psg) – venendo poi eliminata in ciascuna delle due precedenti occasioni (punteggio aggregato di 1-5 vs Anversa nella Coppa EUFA 1975/76 e 2-6 vs Olympiakos nella scorsa edizione di Conference League). Il Psg ha vinto solo quattro delle 17 trasferte contro avversarie inglesi in competizioni europee (4N, 9P), uno di questi successi è maturato nel match più recente (1-0 vs Liverpool a marzo) – interrompendo così una striscia di quattro sconfitte consecutive con queste formazioni. Dall’inizio del 2022/23, l’attuale tecnico dell’Aston Villa – Unai Emery – ha perso solo una delle 13 gare casalinghe da allenatore nelle principali competizioni europee, con ben 11 successi (1N); più in generale, l’unica sconfitta interna nel periodo è arrivata nel maggio 2024 contro l’Olympiakos (2-4 nella semifinale di andata di Conference League).