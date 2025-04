Vigilia di Champions per i nerazzurri, che mercoledì alle 21 affrontano i tedeschi nel ritorno dei quarti di finale a San Siro. Simone Inzaghi ha presentato la gara su Sky Sport: "Conosciamo l'importanza di questo match e non dovremo considerare il risultato dell'andata. Dovremo ripetere la prestazione di Monaco, consapevoli che il Bayern può metterci in difficoltà in ogni momento"

Obiettivo semifinale di Champions League per l'Inter. Si riparte dalla vittoria ottenuta in Germania, 2-1 con gol-partita all'88' di Frattesi che concede un piccolo vantaggio ai nerazzurri. Appuntamento mercoledì alle 21 a San Siro (diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime), sfida contro il Bayern Monaco dai cinque indisponibili ma con i recuperi di Pavlovic e Coman rispetto all'andata. Ci sarà anche Neuer ma solo come capitano-non giocatore, attenzione in casa Inter ai diffidati: sono 6 i giocatori a rischio ovvero Lautaro, Barella, Bastoni, Mkhitaryan, Dumfries e Pavard. Una vigilia introdotta a Sky Sport da Simone Inzaghi.