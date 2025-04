Vigilia di Champions League per l'Inter, che mercoledì alle 21 ospiterà il Bayern Monaco a San Siro per il ritorno dei quarti di finale. Il centrocampista nerazzurro ha presentato la gara su Sky Sport: "Sarà una gara difficilissima, sono molto forti. Faremo del nostro meglio per vincere e passare il turno. Esultanza a Monaco? Non siamo dilettanti, eravamo solo felici di averli battuti: succede raramente che perdano in casa"

"Magari smetterò alla fine di questa stagione"

Mkhitaryan ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione insieme a Simone Inzaghi: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra molto forte. Avremo una grande occasione, faremo di tutto per andare avanti e alla fine vedremo se arriveremo in finale o no. Noi siamo sereni e maturi, abbiamo la giusta esperienza. Sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita indipendentemente dalla competizione, non serve ascoltare ciò che dicono fuori dal campo perché sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare. Siamo una squadra molto forte ed è per questo che siamo in corsa in 3 competizioni, vogliamo andare più avanti possibile". Poi il centrocampista armeno parla della stagione in corso: "È una delle più difficili che ho mai affrontato, a metà aprile stiamo ancora giocando su tre fronti. È piacevole giocare ogni 3-4 giorni per tutti gli obiettivi. Sono felice di aver raggiunto questo livello perché magari non mi succederà più in carriera: mi sono rimasti uno o due anni in campo, magari smetterò alla fine di squesta stagione, ma sono felicissimo di giocare in questo club".