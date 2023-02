Youth League, Inter eliminata ai calci di rigore

Rigori fatali per la squadra di Chivu che ha perso in Polonia contro la formazione ucraina: decisivo l'errore di Aleksandar Stankovic dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Adesso in campo, LIVE su Sky Sport Football, la Juventus contro il Genk

Si ferma ai play-off la corsa dell'Inter in Youth League. La formazione di Christian Chivu, che aveva chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro al Bayern Monaco, ha perso lo spareggio contro gli ucraini del Ruh Lviv. Nella sfida giocata a Stalowa Wola, in Polonia, sono risultati decisivi i calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Panchenko per i padroni di casa ed Esposito per i nerazzurri. Dagli undici metri sono arrivati cinque errori complessivi, due per il Ruh Lviv e tre per l'Inter: decisivo quello di Aleksandar Stankovic all'undicesimo penalty, seguito dalla trasformazione di Vasilovic.