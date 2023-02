Dove vedere Brugge-Benfica

Mercoledì di Coppe con le gare d'andata degli ottavi di Champions League: il Brugge in campo stasera, 15 febbraio alle 21.00, contro il Benfica. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Brugge e Benfica

Questo sarà il primo incontro tra Club Brugge e il Benfica nelle competizioni europee. La formazione belga ha già incrociato squadre portoghesi nella Champions League in corso, vincendo 4-0 in trasferta contro il Porto e perdendo in casa per 4-0, sempre contro questa squadra nella fase a gironi. Nonostante questo sia il primo confronto con il Benfica, il Club Brugge ha già incontrato cinque diverse squadre portoghesi nelle competizioni europee (Boavista, Porto, Maritimo, Sporting Braga e Sporting Lisbona). La squadra belga ha perso quattro delle cinque sfide contro formazioni lusitane (una vittoria). Il Benfica ha perso solo uno delle precedenti 14 partite contro squadre belga nelle competizioni europee (9 vittorie, 4 pareggi), con l’unica sconfitta arrivata in trasferta contro l’Anderlecht nella fase di qualificazione alla Champions League nell’agosto 2004. Da allora, la squadra portoghese è rimasta imbattuta nei cinque successivi confronti con formazioni belga, ottenendo quattro vittorie e un pareggio. Il Brugge ha già ottenuto tre vittorie in questa Champions League; precedentemente, solo in un’occasione, la squadra belga ha collezionato più vittorie in una singola edizione di Coppa Campioni/Champions League, vincendo cinque incontri nel 1977/78 quando raggiunse la finale (sconfitta 1-0 contro il Liverpool a Wembley). Il Benfica è rimasto imbattuto negli ultimi sette incontri di Champions (4 vittorie, 3 pareggi), ottenendo il successo in entrambe le ultime due partite della fase a gironi. L’ultima volta che la squadra portoghese ha collezionato tre successi consecutivi nella competizione è stata nel 2005/06 con Ronald Koeman in panchina, tutti e tre contro formazioni inglesi (2-1 contro il Manchester United e 1-0 e 2-0 contro il Liverpool). La curiosità: l’allenatore del Club Brugge Scott Parker è diventato il terzo allenatore inglese a guidare una squadra non inglese in Champions League, dopo Bobby Robson (Porto e PSV) e Gary Neville (Valencia). Questa è la prima edizione della Champions League in cui sono presenti due allenatori inglesi (oltre al tecnico della squadra belga, anche l’allenatore del Chelsea Graham Potter).