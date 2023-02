Muro Thiaw si prende il Milan: "Mi sento a casa"

Il difensore tedesco contro il Tottenham è stato uno dei migliori in campo e sta diventando sempre più uno dei protagonisti del Milan: "Vincere una partita in un'atmosfera così è incredibile, non ho mai vissuto qualcosa di simile. Ci è voluto un po' di tempo per ambientarmi, ma adesso mi sento a mio agio e qui sto bene, come in famiglia" MILAN-TOTTENHAM 1-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Una prestazione più che convincente, contro uno degli attaccanti più forti d'Europa e in una notte che difficilmente i tifosi del Milan dimenticheranno. Nella bella vittoria dei rossoneri contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, uno dei più positivi tra i giocatori di Stefano Pioli è stato senza dubbio Malick Thiaw. Arrivato la scorsa estate, il tedesco classe 2001 si sta prendendo la difesa del Milan: "Vincere una partita di Champions League con questa grande tifoseria e in questa atmosfera è stato incredibile - ha detto Thiaw a Sky Sport -, penso di non aver mai vissuto nulla di simile. Siamo felici di aver vinto. Il duello con Kane? Lui è un grande giocatore, non penso di dover citare i suoi punti di forza, li conoscono tutti. Però, quando giochi, pensi soltanto alla partita, non pensi a quanto l'avversario sia forte. Io sapevo ovviamente quanto Kane fosse forte ma ho provato a sfruttare ogni occasione a mio vantaggio". Prima del match, anche Paolo Maldini aveva usato parole di elogio nei confronti dell'ex Schalke 04: "Non so cosa dire - ha proseguito il difensore -, credo che Maldini sia uno dei più grandi se non il più grande difensore di sempre e sono molto contento di poter parlare con lui ogni giorno e che lui possa darmi dei consigli. Il mio momento? Ci è voluto un po' di tempo per sentirmi a mio agio, ma ora mi sento bene, mi sento a casa, sto bene con i giocatori e l'allenatore e mi sento in famiglia".

Costacurta: "Thiaw soluzione in più per il Milan" MILAN Pioli: "Siamo guariti, ho fiducia per il ritorno" Dopo quelle di Maldini nel pre partita, anche nel post per il tedesco sono arrivate parole di elogio da parte di un altro totem della difesa del Milan, Alessandro Costacurta. "Con Thiaw - ha detto l'ex difensore rossonero e talent di Sky Sport -credo che il Milan abbia davvero trovato una soluzione in più in difesa. Ha giocato due partite in situazioni difficili e ha fatto molto bene. Credo che questa sia la sua quarta presenza da titolare, ne ha fatte tre in campionato e questa è la quarta, ma devo dire che ha fatto veramente molto bene".

La stagione di Thiaw Dopo un avvio di stagione in salita, Malick Thiaw nelle ultime settimane ha scalato le gerarchie e sta entrando nei cuori dei tifosi del Milan, che ne stanno esaltando le prestazioni eleggendolo a nuovo idolo. Complice il cambio di modulo di Stefano Pioli e il passaggio alla difesa a tre in seguito al momento complicato attraversato all'inizio del 2023, il tedesco sta diventando un pilastro della retroguardia rossonera e adesso, dopo le ultime due gare da titolare contro il Torino in campionato e il Tottenham in Champions League, difficilmente sembra poter perdere il posto conquistato. Arrivato la scorsa estate dallo Schalke 04, dopo una prima parte di stagione trascorsa quasi da oggetto misterioso Thiaw è cresciuto sempre più: in totale ha collezionato 7 presenze, 6 in Serie A e una in Champions. E quella contro gli Spurs, al suo esordio nella più importante competizione europea, è stata una prestazione totale: ordine, senso della posizione e marcatura perfetta su Harry Kane. È mancata soltanto la ciliegina sulla torta, che poteva arrivare nel finale quando di testa, da ottima posizione, ha mancato il gol del 2-0. Ma per quello ci sarà tempo.