Dove vedere Liverpool-Real Madrid

Martedì di Coppe con le gare d'andata degli ottavi di Champions League: il Liverpool in campo stasera, 21 febbraio alle 21.00, contro il Real Madrid. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

I numeri di Liverpool e Real Madrid

Il Liverpool ha vinto i primi tre confronti con il Real Madrid nelle competizioni europee, tra il 1981 e il 2009. Da allora, i Reds sono rimasti senza vittoria nei successivi sei incontri contro i Blancos, perdendone cinque (un pareggio). Questa sarà la quarta partita giocata dal Real Madrid contro il Liverpool ad Anfield in Champions League. Dopo avere perso la prima per 4-0 nel marzo 2009, la squadra spagnola è rimasta imbattuta senza subire reti nelle ultime due trasferte: vittoria per 3-0 nell’ottobre 2014 e pareggio 0-0 nell’aprile 2021. Il Liverpool non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri con il Real Madrid (un pareggio, 5 sconfitte); la striscia più lunga di gare senza vittoria per i Reds contro una singola avversaria nella Coppa Campioni/Champions League. Questo sarà l’ottavo confronto tra l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti e il Liverpool ad Anfield: nei sette precedenti, il tecnico italiano ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Ancelotti ha vinto l’ultimo incontro giocato ad Anfield, vincendo 2-0 alla guida dell’Everton nel febbraio 2021. La curiosità: Mohamed Salah del Liverpool ha realizzato 43 gol in Champions League - nel caso trovasse il gol in questo incontro, il giocatore eguaglierebbe Didier Drogba (44) come migliore marcatore africano nella competizione.