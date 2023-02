Mercoledì di Coppe con le gare d'andata degli ottavi di Champions League: il Lipsia in campo stasera, 22 febbraio alle 21.00, contro il Manchester City. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I precedenti due confronti tra Lipsia e Manchester City sono avvenuti entrambi nella passata edizione della Champions League, con un totale di 12 gol realizzati nelle due partite (Manchester City 6-3 Lipsia e Lipsia 2-1 Manchester City). Questa è la terza volta che il Lipsia incontra una squadra inglese negli ottavi di finale della Champions League. Dopo avere ottenuto due vittorie contro il Tottenham nel 2019/20, la squadra tedesca è stata battuta andata e ritorno dal Liverpool nell’edizione 2020/21. Il Manchester City ha perso solo una delle precedenti 17 partite contro squadre tedesche in Champions League (14 vittorie, 2 pareggi), con i Citizens in grado di segnare 2,6 gol a partita nel parziale. L’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro il Lipsia nella fase a gironi della passata edizione (1-2), con la squadra di Guardiola già qualificata alla fase a eliminazione diretta della competizione. L’attaccante del Man City Erling Haaland ha realizzato sei gol nelle quattro precedenti partite contro il Lipsi a, segnando tre doppiette con la maglia della sua precedente squadra, il Borussia Dortmund. Infatti, Haaland ha segnato in media un gol ogni 60 minuti nelle sue quattro gare contro il Lipsia. La curiosità: tra gli allenatori che contano almeno 50 panchine in Champions League, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha la più alta percentuale di vittorie nella storia della competizione (63% ossia 97 vittorie su 154 partite).

Dove vedere Lipsia-Manchester City in tv

Mercoledì 22 febbraio alle 21 in campo Lipsia e Manchester City, partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Francesco Cosatti. Da non perdere gli approfondimenti pre e postpartita di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno: in studio Anna Billò con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Spazi news affidati a Mario Giunta.