Esteban Cambiasso è stato uno dei punti fermi dell'Inter del Triplete di José Mourinho e il portoghese ha voluto spendere parole importanti per il suo ex giocatore ai micofoni di Sky Sport: "Il Cuchu è in studio? E' un grande commentatore, capisce bene il gioco come già faceva in campo ed è perfetto per questo ruolo. Ma un giorno mi aspetto diventi un mio collega, ha le potenzialità per fare l'allenatore". Un'investitura che ha emozionato l'argentino... GUARDA IL VIDEO

