Il trequartista del Milan ha saltato l'ultima giornata contro la Fiorentina sta ancora lavorando a parte, lavoro personalizzato per lui. Solo martedì verrà presa una decisione se portarlo o meno a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions. Al momento quasi scontato che non partirà titolare, da capire se sarà a disposizione. Martedì 7 marzo alle 11.40 la rifinitura a Milanello, poi partenza alle 16 da Malpensa per Londra