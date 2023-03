Pioli sta provando un Milan senza Brahim Diaz, che si è ancora allenato a parte. Di nuovo Tonali e Bennacer a centrocampo, ma con loro anche Rade Krunic che potrebbe agire in mezzo o, più alto, sulla trequarti. Torna Leao squalificato nell'ultimo turno di campionato. E come giocherà il Tottenham di Conte? La partita live mercoledì alle 21 sull'app Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime

DIAZ A PARTE, RESTA IN DUBBIO. VIDEO