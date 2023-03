Le parole dell'allenatore del Milan alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte: "Arriviamo a questa partita con determinazione e fiducia. Servirà qualità nelle giocate, continuità e personalità: non possiamo permetterci di gestire il vantaggio, dovremo giocare come sempre". Poi su Brahim Diaz e Giroud: "Possono giocare dall'inizio" LA CONFERENZA DI CONTE Condividi

Qualità nelle giocate, continuità e personalità. Sono queste le tre parole chiave pronunciate da Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore sa bene che in questa sfida di ritorno affronterà un avversario ben diverso rispetto a quello battuto all'andata a San Siro. "Le sensazioni sono positive, arriviamo a questo match con fiducia, entusiasmo e determinazione - ha esordito in conferenza -. Il Milan deve approcciare bene la partita e portarla avanti con attenzione e qualità: dovremo essere molto continui, mostrando qualità nelle giocate". Poi ancora: "Sconfitta con la Fiorentina? Questa è un’altra storia. Abbiamo lavorato molto per prepararci: in casa il Tottenham gioca con più intensità, ci aspettiamo più pressione sul portatore di palla rispetto all'andata. Servirà una gara di personalità, non possiamo gestire il vantaggio".

"Brahim Diaz e Giroud possono giocare" Stefano Pioli ha recuperato due giocatori importanti, Brahim Diaz e Giroud, che hanno superato i rispettivi acciacchi (distorsione al ginocchio e influenza). "Sono pronti, possono giocare dall'inizio: Brahim tra l'altro è in un momento di grande condizione, vediamo...". Pioli ha parlato anche dell'atmosfera del Tottenham Hotspur Stadium e di Antonio Conte, che tornerà in panchina dopo un periodo di riposo post operazione. "Ci aspettiamo uno stadio bollente, ma vogliamo giocare in stadi così e vivere queste emozioni da protagonisti - ha proseguito -. Conte? Suo ritorno sarà importante per loro: quando in passato non ho avuto l'opportunità di stare vicino alla squadra, mi è mancato molto e quindi Antonio sarà certamente un valore in più".

Il discorso alla squadra di Pioli sul prato del Tottenham Stadium

Pioli e il discorso alla squadra: "Ecco cosa ho detto ai miei ragazzi" Nel corso del consueto walk around pre conferenza Stefano Pioli ha riunito i suoi ragazzi per caricarli in vista di una partita fondamentale per la stagione del Milan, mentre Maldini e Massara (vedi foto sopra) hanno continuato a parlare in disparte. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore ha poi riassunto così quel discorso: "Ho detto ai miei di andare a dormire stanotte sognando e pensando a come essere felici domani sera".

Krunic: "Sono il jolly di questo Milan" In conferenza con l'allenatore rossonero c'era anche Rade Krunic, che dovrebbe partire titolare. "Mi considero un vero jolly di questa squadra, poi è importante poter giocare in più ruoli e anche al mister penso piaccia questa mia caratteristica - ha detto il bosniaco - Dobbiamo affrontare questa partita da campioni d’Italia, abbiamo meritato di essere qui. Sarà una gara tosta e difficile ma dobbiamo giocare come sappiamo. Da Milan".