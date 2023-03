Nagelsmann: "Psg? Non penseremo solo a difenderci"

"Messi e Mbappé? Una delle coppie più forti al mondo"

Uno dei temi tattici più importanti per Nagelsmann sarà l'arginare la coppia di fenomeni del Psg che, nel match d'andata, non erano riusciti a superare la difesa bavarese: "Sarà importante fare in modo che non arrivi loro il pallone, che non lo scambino. Messi e Mbappe sono una delle coppie più forti al mondo - ha aggiunto poi il tedesco - sono rapidissimi nei movimenti e, sfruttando gli uno-due, si lanciano in profondità." L'allenatore 35enne sembra aver già trovato un modo per contenere l'argentino: "Abbiamo una buona idea di come poter arginare Messi, controllando gli spazi e la linea difensiva. Proveremo a difendere in ogni situazione, e a fare meglio degli ultimi 20 minuti a Parigi".