Dove vedere Bayern Monaco-Psg

Mercoledì di Coppe con le gare di ritorno degli ottavi di Champions League: il Bayern in campo stasera, 8 marzo alle 21.00, contro il Paris. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Bayern Monaco e Paris

Questo sarà il 13^ incontro di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, con il bilancio finora composto da sei vittorie a testa. Il Bayern nella prossima sfida diventerà la squadra più affrontata dal PSG nella competizione. Il Bayern Monaco ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Paris Saint-Germain, anche se ha perso l'ultima, nei quarti di finale della stagione 2020-21 (2-3). Dopo aver vinto quattro dei primi cinque incontri in Champions League con il Bayern Monaco (una sconfitta), il PSG ha vinto solo due dei successivi sette match contro i bavaresi (5 sconfitte). Il Bayern Monaco è stato eliminato solo due volte nelle 22 precedenti occasioni in cui ha vinto la gara di andata nella fase a eliminazione diretta della Champions League, contro Real Madrid (quarti di finale 2001-02) e Inter (ottavi di finale 2010-11). La sconfitta all'andata del PSG a Parigi è stata la sesta volta in cui il club francese ha perso la gara di andata in 19 sfide a eliminazione diretta disputate in Champions League; nelle precedenti cinque occasioni il PSG ha superato il turno solo una volta, in questa fase del torneo contro il Borussia Dortmund nel 2019-20. Due curiosità 'targate" Paris: Kylian Mbappé ha segnato in entrambe le sue trasferte di Champions League contro il Bayern Monaco, realizzando tre reti in totale. Nessun giocatore ha mai segnato in tre gare esterne consecutive contro i bavaresi nella competizione. Lionel Messi, dista un solo gol dal diventare il secondo giocatore a segnare 50 reti nella fase a eliminazione diretta della Champions League (49 gol in 76 partite), dopo Cristiano Ronaldo (67 gol in 85 partite).