Un fastidio alla coscia destra e la richiesta di essere sostituito. Nuovi problemi per Messias, la cui entità è però tutta da veridficare: il giocatore del Milan ha chiesto di lasciare il campo in avvio di secondo tempo (55') nel match contro il Tottenham, ritorno degli ottavi di semifinale di Champions League. L'esterno brasiliano, che era tornato in gruppo a gennaio dopo un infortunio muscolare, nella giornata di giovedì sarà sottoposto ad esami strumentali. Al suo posto è entrato Saelemaekers.