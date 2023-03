la situazione

Dopo Benfica e Chelsea, le partite di mercoledì certificano la qualificazione ai quarti di Champions per Bayern Monaco e Milan. I bavaresi piegano 2-0 il Psg già battuto all'andata, mentre la squadra di Pioli difende la vittoria a San Siro pareggiando 0-0 sul campo del Tottenham. In attesa delle altre quattro qualificate, ecco la situazione in ogni partita GUARDA TUTTI I GOL DI CHAMPIONS