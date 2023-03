Gioia, soddisfazione e tanto orgoglio. Il Milan torna ai quarti di finale di Champions League undici anni dopo l'ultima volta e Paolo Maldini non può che sottolineare l'importanza del risultato raggiunto. Una vera e propria impresa secondo il dirigente rossonero, che ha parlato così a Milan TV dopo il pari sul campo del Tottenham nel match di ritorno degli ottavi di finale: "Provo contentezza, piacere e orgoglio. Ho un gran sorriso per il percorso che è stato fatto, per come siamo arrivati a questo punto. Naturalmente non possiamo pensare di essere stabilmente tra le prime otto, non lo siamo assolutamente, ma adesso che ci siamo ce la giocheremo assolutamente perché le occasioni, quando passano, bisogna prenderle al volo".