Decisivo nel recupero su Kane, il portiere rossonero ha commentato a Sky Sport il traguardo dei quarti di Champions raggiunti dal Milan: "Sono molto felice, questa competizione è un nostro obiettivo ogni anno. E tutti in Europa sanno chi è questo club in Champions". Sui mesi out per infortunio: "Ho sofferto tantissimo, voglio ringraziare chi mi è stato vicino". E Giroud: "Tanta roba! Abbiamo meritato di passare il turno"

C'è anche la firma del ritrovato Mike Maignan nell'impresa del Milan , che pareggia 0-0 sul campo del Tottenham e lo elimina dopo la vittoria all'andata a San Siro. Rossoneri qualificati ai quarti di Champions a distanza di undici anni, traguardo propiziato dal proprio portiere decisivo nel finale su Kane: "Sono molto felice - ha detto a Sky Sport -, è una serata che abbiamo preparato molto bene con tanta concentrazione. Sono molto contento per essere tornato a giocare e per i tifosi del Milan. La Champions è un obiettivo che abbiamo ogni anno, da tanto non giocavamo a questi livelli e quindi siamo contenti ".

Sull’importanza della Champions League nel mondo rossonero: "Il primo giorno che sono arrivato ho visto tutte le coppe all’interno del museo a Casa Milan. Tutti in Europa sanno chi è il Milan in Champions . Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, attendiamo il sorteggio e prima avremo la Salernitana quindi pensiamo a loro". Sulle difficoltà negli ultimi mesi: " Ho sofferto tantissimo, volevo tornare a giocare e avevo un problema al polpaccio che mi ha tenuto fuori . Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino in questi cinque mesi".

Giroud: "Tanta roba! Qualificazione meritata"

Grande felicità anche per il connazionale di Maignan, Olivier Giroud: "Oggi tanta roba, ho detto ai ragazzi che abbiamo meritato la Champions lo scorso anno. Volevamo fare un bel percorso, lo scorso anno abbiamo fatto bene ma eravamo in un gruppo difficile. Siamo andati agli ottavi, all'andata abbiamo meritato di vincere e stasera con il nostro spirito, la nostra determinazione e la nostra qualità potevamo vincere anche qui. Peccato non aver segnato anche se abbiamo avute le occasioni più nitide. La gara di oggi per me è stata difficile perché ho giocato lontano dalla porta provando a fare le sponde e non ho avuto tante occasioni per segnare, ma oggi era importante aiutare la squadra".