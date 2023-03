Pioli: "Vincere la Champions? Un passo alla volta"

L'allenatore del Milan è soddisfatto per il passaggio ai quarti di Champions League: "E' una qualificazione meritata per le due partite che abbiamo fatto, ora c'è da fare un passo alla volta e portarci tutto quello che c'è di positivo in questa gara anche in campionato. Vincere la Champions? Sognare è bello e nulla è impossibile. Ci giochiamo i quarti con convinzione e fiducia"

C'è grande soddisfazione negli occhi e nelle parole di Stefano Pioli dopo lo 0-0 di Londra contro il Tottenham grazie al quale il Milan raggiunge i quarti di Champions League dopo 11 anni: "Siamo stati bravi, avevo chiesto alla squadra personalità, nel primo tempo potevamo anche palleggiare di più, non abbiamo mai mollato, è un passaggio meritato per come abbiamo giocato le due gare - dice - Il Milan deve fare un passo alla volta , era importante superare il girone, era importante superare gli ottavi, è chiaro che ora restano grandi squadre come lo è il Tottenham ma ce la giochiamo, ora ci rituffiamo in campionato per entrare tra le prime quattro. Vincere la Champions? Sognare è bello e aiuta a lavorare meglio".

"Ora il campionato e poi i quarti con fiducia"

Un Milan che ora deve rituffarsi in campionato per centrare la qualificazione alla prossima Champions: "Vorrei vedere ora la stessa energia e la personalità dentro la partita anche in campionato. In Italia è difficile perché tatticamente è complicato ma dobbiamo giocare così perché disputare la Champions è gratificante e troppo importante per il Milan e per questo dobbiamo entrare nei primi quattro posti - conclude - E' importante portarci da questa prestazione qualcosa di positivo su cui costruire anche il resto del campionato. Di impossibile non c'è nulla poi certamente rimarranno le squadre più forti ma tutte le esperienze ci aiutano a salire di livello. Ci giochiamo i quarti con convinzone e fiducia".