CHAMPIONS

Si riparte dall'1-0 ottenuto all'andata dai nerazzurri, che al do Dragão cercano la qualificazione ai quarti di Champions. Chi schiera Inzaghi per affiancare Lautaro? Dzeko avanti su Lukaku, che però resta in corsa. Out Gosens, c'è Dimarco mentre Skriniar è partito con la squadra: da valutare il suo utilizzo dal 1'. Porto senza lo squalificato Otavio, gioca Eustaquio. Diretta alle 21 Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD GUIDA TV