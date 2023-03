Caos fuori al 'Do Dragao' per Porto-Inter. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l'ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non nel settore ospiti, molti interisti non sono stati fatti entrare allo stadio (pur con regolare ticket nel settore ospiti). La situazione, seppur spiacevole, è comunque sotto controllo e fortunatamente non ci sono stati scontri. Il nostro inviato Matteo Barzaghi ci racconta cosa è successo