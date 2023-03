Dove vedere Porto-Inter

Martedì 14 marzo alle 21.00, in campo Porto-Inter per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Il match da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Porto e Inter

Il Porto ha perso tre delle cinque sfide contro l'Inter in Champions League, anche se tutte le sconfitte sono arrivate fuori casa; all'Estadio do Dragão ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro i nerazzurri. L'Inter ha vinto solo una delle otto trasferte contro squadre portoghesi nelle principali competizioni europee (3 pareggi, 4 sconfitte), perdendo le ultime due gare in Portogallo, di cui la più recente nel settembre 2006 contro lo Sporting Lisbona. Il Porto ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe in Europa contro squadre italiane, battendo in successione Roma, Juventus, Milan e Lazio. L'ultima squadra italiana a batterlo fuori casa è stata la Juventus nel febbraio 2017. L'Inter ha superato quattro dei cinque doppi confronti a eliminazione diretta disputati in Champions League quando ha vinto la gara di andata, venendo eliminato dopo il successo dell’andata solo nel 2005-06, dal Villarreal di Manuel Pellegrini. Il Porto è stato eliminato in sei dei sette doppi confronti a eliminazione diretta disputati in Champions League in cui ha perso all'andata, superando il turno dopo il ko dell’andata solo nel 2018-19 contro la Roma. Romelu Lukaku ha segnato il gol della vittoria all'andata; il belga vanta otto gol in 12 presenze con l'Inter in Champions League, con una media di una rete ogni 111 minuti: la migliore tra i giocatori nerazzurri che hanno segnato almeno cinque gol in Coppa dei Campioni/Champions League.