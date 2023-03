Klopp: “Siamo qui per provarci, nulla da perdere”

L’allenatore tedesco ha parlato dalla sala conferenze del Bernabéu dove il suo Liverpool affronterà i campioni d’Europa nel ritorno degli ottavi di finale. I Reds dovranno ribaltare la sconfitta per 5-2 subita ad Anfield ma Klopp non dà per scontato il passaggio ai quarti dei Blancos: “Dobbiamo giocare estremamente bene e potrebbe non bastare”

“Sono felice di essere qui, dopo il match d’andata ho detto che il Real Madrid è già ai quarti di finale, ma dopo tre settimane vi dico che se c’è anche un 1% di possibilità di passare, io voglio provarci” . Inizia così la conferenza stampa di Jurgen Klopp alla vigilia di Real Madrid-Liverpool con i Reds chiamati a ribaltare il 2-5 dell’andata per passare ai quarti di finale. “Siamo qui per giocare per giocare contro un avversario fortissimo e provare a vincere la partita. È possibile: non probabile, ma possibile ed è per questo che siamo qui”.

“Siamo capaci di sorprendere nel bene e nel male…”

Ancora sulle possibilità di superare il turno: “Non vedo l’ora di giocare. In questa stagione siamo stati in grado di sorprendere noi stessi in maniera negativa ma possiamo anche farlo in maniera positiva. Siamo qui per giocare e vincere, ma per farlo dobbiamo giocare estremamente bene. Se fai una partita normale o semplicemente buona, non basterà. E parlo di vincere la partita, non di passare il turno. Se è la partita più difficile da preparare? Non lo so ma credo che il 100% delle persone in questa sala pensa che non abbiamo possibilità…”

“D’accordo con Ancelotti, noi nulla da perdere”

Sulle parole di Ancelotti che ha dichiarato come la pressione sia in realtà tutta dalle parti del Madrid: “Sono d’accordo, non abbiamo nulla da perdere, possiamo certo perdere una partita e non sarebbe la prima in questa stagione, ovviamente non ci piace. È normale che lui dica così ma io preferirei essere al suo posto avanti di tre gol...anche se ci esalta avere così poche possibilità. Ci proveremo, il calcio è così…”. Poi su Vinicius: “Bisogna stare attenti a lui in contropiede, chiaramente non si può fermare per novanta minuti ma all’andata ci ha fatto male nel secondo tempo, dovremo cercare di giocare come nel primo”.

“Real squadra enorme, Modric può giocare fino a 45 anni”

Sulla forza del Real Madrid: “Stiamo parlando di una squadra enorme, non c’è nulla di negativo che riesca a scalfirli e hanno tutto il mio rispetto”. Sui singoli: “Si tratta di una generazione incredibile: Modric può giocare fino al 45 ai suoi livelli, poi c’è Benzema, ma anche Kroos…tra l’altro hanno anche giovani molto forti. Stiamo parlando di un grande club dal quale abbiamo imparato molto, cose che possono renderci più forti”. Per quanto riguarda i suoi giocatori, il tedesco anticipa: "Bajcetic ha un problema all'adduttore ed è fuori, bisogna vedere quando recupera".