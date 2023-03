L'allenatore dei blancos tiene alta l'attenzione nonostante il 5-2 dell'andata ad Anfield: "Non dobbiamo fare calcoli e dovremo giocare al meglio. Benzema sta bene, Vinicius è determinante. Hazard? Non parlo molto con lui, ma ci rispettiamo". Poi l'elogio a Kvaratskhelia: "È un gran giocatore, la coppia con Osimhen è molto efficace" Condividi

Non fare calcoli. Carlo Ancelotti ha ripetuto più volte questa frase alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. I blancos ripartiranno dalla vittoria per 5-2 ad Anfield, ma il risultato dell'andata non lascia l'allenatore tranquillo: "Non dobbiamo fare calcoli, nonostante il vantaggio - spiega a Sky Sport - Sarà una grande partita tra due grandi squadre, bella da vedere. Dovremo giocarla al meglio".

"Benzema sta bene, Vinicius è determinante" Contro il Liverpool sarà fondamentale il contributo di Karim Benzema. Autore di una doppietta ad Anfield, l'attaccante francese è rientrato dopo il forfait in campionato con l'Espanyol per un problema alla caviglia: "Sta bene, così come tutta la squadra che vive un buon momento - ammette Ancelotti - Benzema è importante in una squadra che è abituata a certe partite e pressioni. Questo mi da fiducia per il proseguo della Champions". L'allenatore ha poi speso parole d'elogio per Vinicius Jr.: "Attualmente è il giocatore più determinante, continua a crescere e migliorarsi".

"Kvara è un gran giocatore, la coppia con Osimhen è efficace" leggi anche Le probabili di Napoli-Eintracht: Kim recuperato Ancelotti ha parlato anche delle squadre italiane, soffermandosi sul Napoli e la coppia Kvara-Osimhen: "Kvaratskhelia è un gran giocatore - ammette - Sta facendo molto bene. La coppia con Osimhen è molto efficace. Le squadre italiane stanno facendo molto bene in Champions. C'è la possibilità di averne tre ai quarti, sarebbe un segnale forte per l'Europa".

"Con Hazard non parlo molto" In conferenza stampa, invece, l'allenatore italiano ha risposto alla domanda su Eden Hazard che in un'intervista alla tv belga RTBF ha detto di non parlare con Ancelotti: "Hazard è stato onesto, non parlo molto con lui ma ci rispettiamo - ammette il tecnico blancos - Se non gioca è perché c'è molta concorrenza visto che c'è Vinicius". L'esterno belga finora ha giocato solo 296 minuti in 7 partite: l'ultima presenza risale al match di Copa del Rey contro i dilettanti del Cacereno del 3 gennaio scorso.