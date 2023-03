Dove vedere Napoli-Eintracht

I numeri di Napoli e Eintracht Francoforte

Grazie alla vittoria per 2-0 all'andata, il Napoli potrebbe per la prima volta nella storia raggiungere i quarti di finale di Champions League. Tuttavia, l'unica volta in cui ha vinto una partita nella fase a eliminazione diretta della competizione è stato poi eliminato (3-1 in casa, 1-4 in trasferta contro il Chelsea nel 2011-12). Il Napoli ha vinto gli ultimi due incontri con squadre tedesche in tutte le competizioni europee, tante vittorie quante nelle precedenti 12 sfide di questo tipo (3 pareggi, 7 sconfitte). Il successo all'andata è stato anche il primo in assoluto contro l'Eintracht Francoforte (due sconfitte in precedenza). L'unico precedente in trasferta dell'Eintracht Francoforte contro il Napoli è terminato con una vittoria per 1-0, nel dicembre 1994, negli ottavi di finale di Coppa UEFA. Il Napoli ha segnato 22 gol in questa Champions League: l'ultima stagione in cui una squadra italiana ha realizzato più reti (escludendo i gol nelle vittorie a tavolino, in riferimento al Milan 2004-05) è stata la 2002-03, con la Juventus che segnò 30 gol e l’Inter 26. Il Napoli ha sbagliato tre dei sei rigori calciati in questa Champions League, compreso uno all'andata contro l'Eintracht. Nessuna squadra (da quando il dato è raccolto nel 2003-04) ha mai fallito quattro rigori in una singola stagione della competizione (esclusi shootout). La curiosità: Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo sono andati a segno nella vittoria per 2-0 all'andata: nessun giocatore del Napoli ha mai segnato in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League.