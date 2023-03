Pomeriggio di tensioni e scontri a Napoli. Circa 600 ultras tedeschi, arrivati in città nonostante il divieto di vendita di biglietti ai tifosi dell'Eintracht, hanno percorso le strade del centro raggiungendo Piazza del Gesù, dove sono iniziati violenti scontri. Le forze dell'ordine hanno evitato il contatto tra ultras tedeschi e napoletanti. Diversi i danni: auto e vetrine danneggiate, dehors e tavolini distrutti. Per il momento non si hanno notizie di feriti gravi

NAPOLI-EINTRACHT, SCONTRI TRA ULTRAS IN CENTRO