Abodi a Sky: "Parole Ceferin come un autogol"

"Un fatto grave e annunciato, condivido in pieno la decisione del prefetto assunta di concerto con il Ministro Piantedosi. Sono sorpreso non poco dalle dichiarazioni fatte da Ceferin nei giorni scorsi”. Le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi nell'intervista di Francesca Piantanida per Sky Sport sugli scontri di ieri a Napoli. “Credo alla collaborazione, alla differenza e soprattutto al rispetto dei ruoli. Sul tema della sicurezza non si scherza. Parlare un po' così da lontano mi è sembrato un passaggio a vuoto, con metafora calcistica, un autogol".