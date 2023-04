L'Inter è reduce da tre sconfitte e tre pareggi in tutte le competizioni e non vince dal 5 marzo (2-0 al Lecce), ma l'allenatore del Benfica, Roger Schmidt, non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. "La Champions League è una cosa diversa, non credo che i risultati negativi in campionato nelle ultime giornate contino qualcosa". Poi ancora: "Essere ai quarti di Champions è una situazione molto particolare per entrambe le squadre - ha aggiunto -. Dobbiamo aspettarci una rivale molto concentrata che crede in se stessa. In questo senso non penso che i risultati passati avranno un impatto". Anche il Benfica ha perso l'ultima partita, contro i rivali del Porto: "Crediamo sempre nel nostro approccio e nel nostro stile di gioco. Poi è normale a volte perdere, può succedere, ma in questa stagione non è accaduto spesso. In ogni caso la squadra è concentrata, non ho dubbi che saremo pronti".