Per la gara dell'Inter in Portogallo designato l'inglese Michael Oliver. Al rumeno Kovacs invece la direzione di gara del derby italiano di mercoledì a San Siro tra Milan e Napoli Condividi

L’inglese Michael Oliver per l’Inter contro il Benfica, il rumeno Istvan Kovacs per il derby italiano di Champions tra Milan e Napoli. Queste le designazioni arbitrali per le sfide delle tre squadre italiane impegnate nell’andata dei quarti di finale.

Oliver, Buffon e il bidone dell'immondizia A dirigere la gara dell’Estadio da Luz, domani ci sarà dunque Oliver, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Simon Bennet, quarto uomo John Brooks, VAR Pol van Boekel e Stuart Attwell. L'arbitro 38enne in Italia viene ricordato sopratttutto per aver diretto la partita di ritorno a Madrid tra Real e Juventus. Con un rigore assegnato nel recupero e poi trasformato dall’allora ancora madridista Cristiano Ronaldo che scatenò l’ira di Gianluigi Buffon (“il bidone dell’immondizia al posto del cuore” e tutto il resto di quelle famose dichiarazioni post gara). Oliver è un arbitro molto considerato, con 341 gare dirette in Premier League e 27 in Champions. Nella sua carriera ha arbitrato Juve, Atalanta, Fiorentina e Napoli ma non ci sono precedenti in cui abbia arbitrato l’Inter.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie