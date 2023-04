I PRECEDENTI

Sfida tutta italiana ai quarti di Champions: Milan e Napoli si affronteranno per la prima volta in Europa sulla strada di Istanbul. Non si tratta invece del primo confronto tra squadre della Serie A nelle competizioni Uefa: 18 i precedenti dagli anni Ottanta, 7 dei quali sono state finali. E potrebbe esserci un altro derby in semifinale…