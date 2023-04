Inzaghi: "Bella risposta, critiche? Sono abituato"

L'allenatore dell'Inter commenta il successo del Da Luz per 2-0 contro il Benfica: "E' solo il primo passo, siamo avvantaggiati ma a San Siro dovremo fare una gara simile". Una bella risposta alle critiche: "La risposta l'ho avuta dai ragazzi, alle critiche sono abituato, ho fatto tre cambi subito, se fosse andata male chissà i giudizi". Sulla gara: "Abbiamo fatto una bella partita e abbiamo meritato di vincere ma nulla è chiuso" PAGELLE Condividi

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo la bella vittoria dell'Inter al Da Luz per 2-0 sul Benfica che sbilancia le possibilità di qualificazione alle semifinali di Champions in favore dei nerazzurri: "Sono molto soddisfatto della gara dei ragazzi ci godiamo la serata ma abbiamo fatto solo primo passo - spiega - Il Benfica non aveva mai perso, la squadra è stata brava e ha meritato questa vittoria". Un 2-0 che lascia un buon margine in vista del ritorno a San Siro: "Prima pensiamo al Monza poi al ritorno, abbiamo un vantaggio ma nulla è chiuso". L'Inter ha messo in campo una delle sue migliori prestazioni stagionali al cospetto di una squadra che, in questa stagione, aveva fatto grandi cose: "Il Benfica è una squadra di qualità ma ha trovato un'Inter capace di metterla in difficoltà. Siamo avvantaggiati per il ritorno ma a Milano dovremo fare una gara simile a quella di stasera".

"Le critiche? Sono abituato, ma ho avuto una bella risposta" Primo tempo molto equilibrato tatticamente, poi nella ripresa l'Inter è venuta fuori: "Sono soddisfatto anche del primo tempo perché venire qui a giocare così in uno stadio come questo non è facile, serve personalità - dice - Abbiamo creato tanto e il gol ci ha fatto andare ancora meglio". I cambi, questa volta, hanno dato l'apporto necessario: "Ho fatto tre cambi subito, molti venivano dalle nazionali si gioca con un calendario quasi impossibile - spiega ancora - Siamo l’Inter e in questi 2 anni non abbiamo lasciato indietro nulla. Coppa Italia, Champions, niente. Ho cambiato subito e se fosse finita male chissà i giudizi". Questo successo è anche una risposta alle critiche dell'ultimo periodo: "Sono abituato alle critiche, fa parte del mestiere. Ho avuto una bella risposta dai miei ma le ho avute anche nelle partite che non abbiamo vinto. Bisogna essere lucidi a volte e lasciar perdere il risultato ma pensare alle prestazioni. Ero sereno". Una menzione per Lukaku: "L'esultanza, se n’è parlato tanto ma lui esulta così. Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro. Non ho avuto spesso i quattro attaccanti ora li ho e posso ruotarli". vedi anche Benfica-Inter 0-2, gol e highlights