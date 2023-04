Dove vedere Benfica-Inter in tv

I numeri di Benfica e Inter

Questo sarà il quarto incontro tra Benfica e Inter in competizioni europee e il primo dagli ottavi di finale della Coppa UEFA 2003-04. Il Benfica non ha vinto alcuno dei precedenti tre, registrando un pareggio e due sconfitte. L'unico precedente tra Benfica e Inter tra Coppa dei Campioni e Champions League risale al 1965, quando la squadra italiana vinse 1-0 nella finale giocata al Giuseppe Meazza. Il Benfica ha già vinto due volte contro squadre italiane in questa Champions League, battendo la Juventus in casa e fuori nella fase a gironi. Prima della stagione 2022/23, aveva vinto solo due delle 11 sfide contro avversarie italiane in Coppa dei Campioni/Champions League (2 pareggi, 7 sconfitte). Il Benfica potrebbe vincere cinque partite consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dalla stagione 1989-90, quando arrivò a sei consecutive nella corsa alla Finale di quell’edizione (persa 1-0 contro il Milan). L'Inter è imbattuta da tre partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League (2 vittorie, un pareggio), e non ha subito gol in nessuna di queste. I nerazzurri potrebbero tenere la porta inviolata per quattro incontri consecutivi per la prima volta nella fase a eliminazione diretta della competizione. La curiosità: sette degli otto gol di Lautaro Martínez con l'Inter in Champions League sono stati segnati fuori casa: se trovasse la rete in questa partita, eguaglierebbe Sandro Mazzola e il connazionale argentino Hernán Crespo (8) come miglior marcatore del club in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League.