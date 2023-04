L'amministratore delegato nerazzurro parla a Sky Sport e difende la posizione dell'allenatore: "Non è sul banco degli imputati. Volevamo avere posizioni diverse in campionato, ma questo non va a discapito dell’allenatore. Dovremo rimediare alla nostra discontinuità"

"Inzaghi non è sul banco degli imputati". A pochi minuti dalla gara di andata contro il Benfica, Beppe Marotta mette le cose in chiaro e assicura il futuro dell'allenatore sulla panchina dell'Inter fino al termine della stagione. "È una stagione che comunque ci sta vedendo protagonisti - ha aggiunto l'amministratore delegato nerazzurro a Sky Sport -, certamente meno in campionato dove c’è stata discontinuità. Forse meritavamo posizioni diverse, volevamo avere posizioni diverse e non ci siamo riusciti, ma questo non va a discapito dell’allenatore. Un grande club deve avere continuità in tutte le competizioni, questo è un difetto a cui tutti insieme – giocatori e società – dobbiamo rimediare. Il tempo a disposizione è poco, però dobbiamo tentare fino in fondo di conquistare la Champions e una posizione di alta classifica".

"Campionato unica nota stonata"

"In campionato non siamo sicuramente in linea con gli obiettivi, ma questo fa parte del gioco - ha spiegato Marotta -. Per la prima volta quest’anno abbiamo assistito a un Mondiale infrastagionale dopo il quale i nostri giocatori e anche quelli di altri grandi squadre, non hanno risposto col loro valore. Quindi il fatto di essere un po’ in ritardo in campionato è l’unica nota stonata di questa stagione".