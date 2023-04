Walter Zenga commenta la prestazione dell'Inter contro il Benfica in Champions, sottolineando quali sono le differenze rispetto al campionato. "E' la magia dell'Europa, ti dà qualcosa in più. In campionato pensi sempre di avere il tempo di rimediare. Correa ha doti straordinarie, in Serie A non viene apprezzato o non dà l’impressione di essere impegnato. Bastoni ha fatto una grande gara ed è un difensore che ogni allenatore vorrebbe avere". Guarda il video