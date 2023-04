Come già successo nella partita d'andata, anche la sfida di ritorno tra Napoli e Milan non è stato esente da episodi arbitrali, con proteste da una parte e dall'altra. Prima la lamentela del Milan per il rigore di Giroud (da ripetere secondo i rossoneri), dove la regola dà ragione al Var, poi quella del Napoli per un possibile fallo su Lozano, non sanzionato dall'arbitro

NAPOLI-MILAN LIVE