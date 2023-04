Dove vedere Napoli-Milan in tv

I numeri di Napoli e Milan

Il Napoli ha già perso due volte contro il Milan ad aprile: 4-0 in Serie A al Maradona e 1-0 a San Siro nel match di andata di questo confronto. L'ultima squadra a battere i partenopei tre volte in una stagione è stata la Lazio nel 1994-95. Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Napoli, tutte in Serie A: è la striscia di successi esterni consecutivi più lunga (al pari di quella tra il 1948 e il 1951) registrata dai rossoneri contro i partenopei, inclusa la vittoria per 4-0 all'inizio di questo mese. L'ultima squadra che i meneghini hanno battuto due volte lontano da casa in una singola stagione è stata la Sampdoria nel 2015-16. Il Milan, che parte dall'1-0 del match di andata contro il Napoli, ha raggiunto le semifinali l'ultima volta nella Champions League 2006/07. I rossoneri sono stati eliminati soltanto due volte dopo aver vinto l'andata di una sfida a eliminazione diretta: nel 2003-04 contro il Deportivo La Coruña nei quarti di finale (4-1 all'andata, 0-4 al ritorno) e nel 2012-13 contro il Barcellona negli ottavi (2-0 e 0-4). Il Napoli però non perde da 12 partite interne (9 vittorie, 3 pareggi) di Champions League, ovvero dalla sconfitta per 4-2 contro il Man City, nel novembre 2017. I partenopei hanno vinto quattro gare casalinghe in questa stagione, segnando almeno tre gol in ognuna di queste. Di contro, il Milan non ha subito gol nelle ultime cinque partite di Champions League: si tratta della serie più lunga per una squadra, dal Manchester City nel 2020-21 (sette di fila). I rossoneri vantano soltanto una striscia più lunga nella competizione: sette clean sheet nella stagione 2004-05, prima di raggiungere la finale. Il Napoli è stato eliminato nelle ultime 10 sfide a eliminazione diretta in competizioni europee UEFA dopo aver perso la gara di andata; l’ultima volta in cui i partenopei hanno superato il turno dopo essere stati sconfitti all'andata risale ai quarti di finale di Coppa UEFA 1988-89, contro la Juventus: in quel caso ribaltarono il 2-0 del primo match per vincere con un risultato complessivo di 3-2 (in quella stagione vinsero poi il trofeo).