Inzaghi: "Le critiche? So da dove vengono"

Simone Inzaghi analizza la sfida di San Siro pareggiata con il Benfica 3-3 che apre le porte all'Inter verso la semifinale contro il Milan: "Abbiamo ampiamente meritato questa qualificazione facendo una grande gara contro un avversario forte". Ancora sulle critiche: "So chi parla bene e chi parla male ma lavoro per la squadra e per vivere queste serate". Sugli attaccanti: "Importante avere tutti e quattro a disposizione"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi al termine della gara contro il Benfica pareggiata per 3-3 ma che vale la semifinale di Champions contro il Milan: " C'è grande felicità per tutta l'Inter , abbiamo fatto una grande partita contro una squadra molto forte - dice - Onore ai ragazzi che hanno fatto due gare strepitose, abbiamo ampiamente meritato questa qualificazione". Quelche sassolino dalla scarpa da togliere a fine gara? "Io ero felice per i ragazzi, per il cammino, sappiamo cosa abbiamo dovuto fare, nel girone avevamo Bayern e Barcellona, siamo stati uniti insieme ai tifosi che ci hanno aiutato, si lavora giornalmente per vivere queste serate".

"Le critiche? Non sono un problema ma so da dove vengono"

Ancora sulle critiche ricevute in questo periodo: "Le critiche non sono un problema, so chi parla bene e chi parla male a volte ci sta, a volte no - spiega ancora - Sono da tanti anni in questo mondo e sono concentrato sulla squadra e sul lavoro per far vivere alla gente serate come queste". Due gol presi in pochi minuti: "Nel secondo sono stati bravi loro, sul terzo c'è stato un fischio e i giocatori si sono fermati - conclude - Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e nel secondo abbiamo coperto il campo bene e i cambi ci hanno aiutato. Gli attaccanti? Il mio obiettivo è avere tutti e 4 gli attaccanti a disposizione, questo calendario è diventato proibitivo, ho bisogno di tutti e tutti mi stanno dando una grande mano".