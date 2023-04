Rodrygo è stato l'assoluto protagonista allo Stamford Bridge nel ritorno dei quarti di Champions tra Chelsea e Real: il brasiliano ha messo a segno una doppietta e, in occasione del gol del vantaggio, ha persino esultato come Cristiano Ronaldo. Poi a fine partita il numero 21 dei Blancos ha chiarito il motivo dell'imitazione: "CR7 è il mio idolo e mi è venuto in mente di fare come lui. In realtà volevo scivolare sulle ginocchia, ma ho un po' di infiammazione e ho optato per l'altra..."

CHELSEA-REAL: GLI HIGHLIGHTS