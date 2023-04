Nel video il commento di Paolo Condò alle parole di Simone Inzaghi ("So da chi so da chi arrivano e a volte sono suggerite..."): "E' evidente che si è creata una frattura con una parte della dirigenza, il rapporto con l'Inter è destinato a chiudersi a fine anno in ogni caso. I risultati di Inzaghi e Pioli non sono molto diversi ma non c'è paragone sul trattamento che ricevono dai media. Molto dipende dallo scudetto dell'anno scorso..."