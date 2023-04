Tutto quello che fin qui si sa sulle modalità d'acquisto dei biglietti per la doppia sfida in semifinale di Champions League fra Milan e Inter LE DATE DEI DERBY IN SEMIFINALE Condividi

La caccia al biglietto per il doppio euroderby di Champions League è scattata subito dopo il triplice fischio della gara tra Inter e Benfica. Il 3-3 ha permesso all'Inter di raggiungere in semifinale il Milan, per il terzo doppio confronto nella storia della Champions, a distanza di 20 anni esatti dal primo. Un doppio appuntamento storico, con l'andata fissata per il 10 maggio e il ritorno per il 16. Per entrambe calcio d'inizo alle ore 21. E in rete si sono riversati i massa i tifosi delle sue squadre a caccia di ogni informazione utile sulle modalità d'acquisto dei biglietti. Ecco cosa hanno fatto sapere finora le due società...

I biglietti di Milan-Inter La prima partita verrà giocata 'in casa' del Milan, ma servirà attendere ancora qualche giorno per scoprire le modalità di vendita dei biglietti stabilite dal club rossonero. Tuttavia, il Milan ha provato a venire incontro alle esigenze dei tantissimi tifosi che vorrebbero assistere alla partita. Come? Registrandosi su help.acmilan.com si avrà la possibilità di cliccare sull'opzione "invia una notifica". Quando i biglietti saranno messi in vendita, il club avviserà con una mail. La prima fase di vendita dovrebbe iniziare tra qualche giorno e probabilmente sarà esclusiva per gli abbonati alla Serie A: avranno la possibilità di acquistare un biglietto per il posto in cui sono abbonati e avranno poi la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi negli altri settori del Meazza. Successivamente la vendita sarà riservata ai soci dei Milan e Inter club; infine scatterà la vendita libera, se non saranno stati prima ventuti tutti i tagliandi disponibili.

I biglietti di Inter-Milan Anche in casa Inter i dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Come sempre, la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A seguiranno quelle dedicate a Soci Inter Club e titolari tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 18 aprile), come fa sapere l'Inter sul sito ufficiale. Successivamente si aprirà la fase di vendita libera (sempre che ci siano ancora biglietti disponibili). Ma i tifosi, come per i rossoneri, hanno una possibilità in più per restare informati: sul sito ufficiale dell'Inter, infatti, sarà possibile iscriversi all'alert "Avvisami quando in vendita", per avere una comunicazione tempestiva sull'avvio delle fasi di vendita dei biglietti.