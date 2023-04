Le date dei due euroderby in semifinale

Sarà ancora euroderby di Champions come nel 2003 e nel 2005: andata Milan-Inter mercoledì 10 maggio. Inter-Milan, al ritorno, sarà martedì 16 maggio. Come si inserisce in calendario per le due milanesi l'attesissima semifinale

Ancora euroderby. Come nel 2003, quando fu doppia sfida in semifinale. E come nel 2005, quando Milan e Inter si sfidarono nei quarti. L'Italia tornerà ad avere una squadra in finale della coppa più prestigiosa e arriverà dalla stessa città. Per sorteggio, sarà Milan-Inter all'andata e Inter-Milan al ritorno ma, non essendoci più la regola del gol in trasferta (che fu decisiva nel 2003), l'ordine sarà ininfluente ai fini del risultato.