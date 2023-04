Nel post partita della sfida persa con il Brescia, l’allenatore della Reggina ha parlato del derby di Champions che attende la città di Milano. Una sfida speciale per SuperPippo, ex calciatore ed allenatore del Milan ma fratello di Simone, che siede sulla panchina dell’Inter. “È la semifinale perfetta -ha spiegato Pippo, che non ha dubbi però su chi tifare- Al Milan sono legato e sarò sempre tifoso. Chiaro che tiferò Milan ma sono contento per mio fratello perché se l’è meritato”