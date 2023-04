Code a Casa Milan per i biglietti della semifinale

E' iniziata oggi alle 12 la prima fase di vendita dei biglietti per la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter (in programma il 10 maggio alle 21). Fino a mercoledì 26 aprile alle 23.59, gli abbonati in Serie A potranno confermare il proprio posto, con un listino prezzi dedicato. Cresce l'attesa e a Casa Milan ci sono già lunghe code. Guarda il video

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI