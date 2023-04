L'AZ vince la Youth League. È il primo titolo nella storia della competizione per una squadra olandese, che succede al Benfica campione nel 2021-22 (con un 6-0 in finale sul Salisburgo). Cinque a zero, invece, è il risultato finale di oggi: segnano Addai su rigore, poi due volte Poku e due volte Meerdink. Un successo nettissimo per una partita, in realtà, in bilico fino a venti minuti dalla fine, quando il risultato era solo di 1-0 per gli olandesi, dilaganti negli ultimi minuti di gara. La squadra allenata da Jan Sierksma aveva superato in semifinale lo Sporting Lisbona a rigori, prima ancora - tra quarti e ottavi e sempre per 4-0 e 3-0 - Real Madrid e Barcellona, che vantano rispettivamente una e due Youth League (competizione nata nel 2013) in bacheca.